Петрозаводчан приглашают на шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" вновь станет в Карелии одним из центральных событий главного праздника страны – Дня Победы, сообщается в паблике главы Карелии.

В прошлом году к акции в нашей республике присоединились около 39 тыс. человек, в том числе 18 тыс. в Петрозаводске.

На акцию "Бессмертный полк" можно прийти с фотографией своего родственника-фронтовика или специально изготовленным транспарантом с изображением и краткой информацией о нем.

В Петрозаводске сбор участников "Бессмертного полка" будет проходить 9 мая на площади Ленина с 12.00. Движение колонны начнется в 12.30 и пройдет по маршруту: пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова.