Петрозаводчан приглашают на вечерний забег

Забег "Снежные тропы" пройдет 8 февраля на стадионе "Юность", сообщили в Минспорта Карелии.
В Петрозаводске состоится забег "Снежные тропы", который входит в серию стартов PTZ RUN 2020.
Место проведения – стадион "Юность. Участникам предлагают две дистанции – 7 км и 21 км.
Участников ждет красивая трасса по заснеженным аллеям и паркам при свете ночных фонарей, памятные сувениры и эксклюзивные медали.
Старт в 18.00.
Зарегистрироваться можно здесь.
Напомним, более полутора тысяч человек из разных стран ожидают на фестивале KareliaSkiFest в Петрозаводске.
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