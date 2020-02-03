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Петрозаводчан приглашают на вечерний забег

Новости. Спорт
18:20, 04 Февраля 2020
фото: © russiarunning.com
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Забег "Снежные тропы" пройдет 8 февраля на стадионе "Юность", сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске состоится забег "Снежные тропы", который входит в серию стартов PTZ RUN 2020.

Место проведения – стадион "Юность. Участникам предлагают две дистанции – 7 км и 21 км.

Участников ждет красивая трасса по заснеженным аллеям и паркам при свете ночных фонарей, памятные сувениры и эксклюзивные медали.

Старт в 18.00.

Зарегистрироваться можно здесь. 

Напомним, более полутора тысяч человек из разных стран ожидают на фестивале KareliaSkiFest в Петрозаводске.

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