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Петрозаводчан призвали собрать подарки для одиноких стариков

Новости. Общество
07:20, 12 Декабря 2023
фото: со страницы Ольги Соколовой

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В карельской столице перед Новым годом и Рождеством по традиции стартует зимняя благотворительная акция «Обыкновенное чудо».

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова пригласила жителей республиканской столицы поучаствовать в акции «Обыкновенное чудо».

«В Петрозаводске перед Новым годом и Рождеством по традиции стартует зимняя благотворительная акция „Обыкновенное чудо“ по сбору подарков для одиноких пожилых горожан — подопечных комплексного центра социального обслуживания населения Карелии», — написала министр.

Небольшой подарок — ночная рубашка, халат, футболка (размеры от 44 до 56), носки, тапочки (размеры от 36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства личной гигиены или набор для творчества, сладкие угощения.

«Обязательное условие: все вещи должны быть новыми! — предупредила Соколова. — Праздничный пакет с открыткой или письмом с добрыми пожеланиями, можно написать новогоднюю историю или стихи».

Акция проходит до 20 декабря 2023 года. Подарки можно принести в комплексный центр (проспект Ленина, 4 и улица Лизы Чайкиной, 5) в будни — с 09.00 до 17.00.

Телефон для справок: 8 900-458-88-12.

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