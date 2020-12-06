Петрозаводчан просят поделиться одеждой и обувью с семьями, попавшими в трудную ситуацию

В столице Карелии пройдет благотворительная акция "Добрый шкаф".

Подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения республики по Петрозаводску и Прионежскому району проводит 17 декабря благотворительную акцию "Добрый шкаф". Ее цель - сбор одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности) для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые уже не требуются, но будут так необходимы нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (кражи, пожары и т.д.), малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства", - говорится в сообщении Центра.

Вещи, которыми горожане решат поделиться с нуждающимися, должны быть чистыми, не требующими ремонта. Особенно нужны теплые вещи, в том числе пальто, куртки, а также зимняя обувь.

В день проведения акции будет работать мобильный пункт по сбору одежды и обуви. Выделенный для этого автомобиль "Газель" будет стоять с 12.00 до 20.00 часов у дома №11 по улице Ровио (ТЦ "Добрыня").

Ранее в Петрозаводске был объявлен сбор средств приюту для женщин, попавших в кризисную ситуацию.