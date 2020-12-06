В Петрозаводске объявлен сбор средств приюту для женщин, попавших в кризисную ситуацию

Благотворительный фонд "Мама-Дом", который открыл в столице Карелии кризисный центр для женщин с детьми, нуждается в помощи.

В паблике "Мама-Дом" открыли сбор средств за ноябрь.

"Друзья! Огромная благодарность всем, кто помогает нам ежемесячно закрывать сбор. Открываем сбор на ноябрь. Очень нуждаемся в вашей поддержке. Для работы приюта для женщин с детьми необходима стабильная финансовая помощь. Каждый месяц перед фондом стоит острый вопрос по оплате труда сотрудников, работающих в приюте, и оплате коммунальных расходов. Поддержите, пожалуйста, единственный в Карелии приют для мам с детками. Очень нуждаемся", - пишут в паблике.

Благотворительному фонду ежемесячно необходимо 68460 рублей. За ноябрь удалось собрать 53993 рублей. Необходимо найти еще 14467 рублей.

Желающие помочь могут обращаться по телефону +79214602107.

Ранее сообщалось, что активисты привезли продукты постояльцам приюта для женщин.