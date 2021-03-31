Петрозаводчанин пытался купить для дочери игровую приставку через интернет и потерял 20 тысяч

Жители Карелии, совершая покупки через интернет, продолжают переводить десятки тысяч рублей дистанционным мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию поступило заявление от 44-летнего горожанина. Мошенники обманули его на 20 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина собирался приобрести игровую приставку для дочери. В интернете ему попался сайт магазина по продаже техники с очень выгодными ценами. Мужчина оставил заявку на покупку товара и перечислил деньги – полную стоимость заказа. После этого с ним должен был связаться менеджер, однако никаких звонков так и не поступило.

В такую же ловушку дистанционных мошенников попал 35-летний житель Пудожского района. Он потерял 100 тысяч рублей, покупая через интернет видеокарту.На одном из сайтов он нашел объявление о продаже видеокарты за 50 тысяч. Продавец, находившийся якобы в Вологодской области, обещал выслать товар почтой, но просил предоплату. Пудожанин перечислил на его счет 25тысяч рублей, затем, получив трек-номер в качестве гарантии отправки, доплатил оставшуюся сумму. Вскоре житель другого региона связался с ним вновь и сообщил, что его друг тоже продает видеокарту по той же цене. Пудожанин предложением заинтересовался и снова перечислил деньги, на этот раз они договорились о более быстром способе доставки – через автоперевозчика. В итоге ни курьера, ни посылок мужчина так и не дождался.

В настоящее время по обоим фактам мошеннических действий проводится проверка.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники могут использовать номера официальных структур, чтобы похитить деньги своих жертв.