В Карелии телефонные мошенники имитируют звонки из полиции для обмана жертв

Телефонные мошенники могут использовать номера официальных структур, чтобы похитить деньги своих жертв, предупреждают в МВД.

Полиция Карелии заявляет, что все чаще телефонные мошенники используют технологию подмены номера.

Злоумышленники создают иллюзию звонка из официальных структур, к примеру, из полиции. В таком случае на экране телефона жертвы демонстрируются местные номера. При этом для убедительности мошенники предлагают через сайты ведомств или поиск в сети убедиться в том, что именно эти контакты достоверны.

"Настоящие сотрудники органов внутренних дел исключительно по телефонным беседам не привлекают граждан к участию в раскрытии преступлений; не сообщают о фактах уголовного преследования; не просят совершать какие-либо действия, связанные с финансами (переводить деньги, следовать указаниями как будто бы из банка и т.п.), - предупреждают в МВД.

Сотрудники полиции предлагают для проверки самостоятельно перезвонить по номеру, с которого поступила тревожная информация.

"Не проверкой в интернете, а личным дозвоном на "высветившийся" номер вы сможете выяснить, что настоящие правоохранители вас не тревожили, потому следует прекратить общение и не верить преступным уловкам", - объяснили в полиции.

Ранее сообщалось, как мошенники оставили жительницу Карелии без денег и верного друга.