Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Диетолог назвала норму кофе в день
31.03.2021 19:40
Размер средней пенсии в соседней Финляндии вырос до 1762 евро в месяц 35
31.03.2021 17:20
В Питере воры снизили цену автомобиля экс-депутата Заксобрания Карелии на 200 тысяч рублей 5
31.03.2021 16:27
Катанандов может стать зампредседателя Верховного суда Карелии 14
31.03.2021 12:05
В России вырастет МРОТ
31.03.2021 21:05
Сотрудник полиции на иномарке устроил ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 11
31.03.2021 12:58
Дети в Петрозаводске смогли перейти дорогу, после того как внедорожник снес бампер французскому авто (ВИДЕО) 3
31.03.2021 16:23
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30

В Карелии телефонные мошенники имитируют звонки из полиции для обмана жертв

Новости. Происшествия
09:22, 01 Апреля 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan
Загрузка...

Телефонные мошенники могут использовать номера официальных структур, чтобы похитить деньги своих жертв, предупреждают в МВД.

Полиция Карелии заявляет, что все чаще телефонные мошенники используют технологию подмены номера. 

Злоумышленники создают иллюзию звонка из официальных структур, к примеру, из полиции. В таком случае на экране телефона жертвы демонстрируются местные номера.  При этом для убедительности мошенники предлагают через сайты ведомств или поиск в сети убедиться в том, что именно эти контакты достоверны.

"Настоящие сотрудники органов внутренних дел исключительно по телефонным беседам не привлекают граждан к участию в раскрытии преступлений; не сообщают о фактах уголовного преследования; не просят совершать какие-либо действия, связанные с финансами (переводить деньги, следовать указаниями как будто бы из банка и т.п.), - предупреждают в МВД.

Сотрудники полиции предлагают для проверки самостоятельно перезвонить по номеру, с которого поступила тревожная информация.

"Не проверкой в интернете, а личным дозвоном на "высветившийся" номер вы сможете выяснить, что настоящие правоохранители вас не тревожили, потому следует прекратить общение и не верить преступным уловкам", - объяснили в полиции.

Ранее сообщалось, как мошенники оставили жительницу Карелии без денег и верного друга.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-01 09:31:16
Телефоны как иконы, - сказал всё видящий кот. Люди идут по улице, бормочут в него молитвы и поклоняются.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»