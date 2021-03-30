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Мошенники оставили жительницу Карелии без денег и верного друга

Новости. Происшествия
10:30, 31 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Сортавальском районе женщина хотела приобрести собаку из другого региона, но в результате лишилась крупной суммы, сообщили в МВД Карелии.

Жертвой интернет-мошенников стала 33-летняя жительница Сортавальского района. Она сообщила в полицию о том, что неизвестный обманным путём украл у неё крупную сумму денег.

Заявительница пояснила, что на онлайн-доске объявлений нашла информацию о продаже собаки. Желая приобрести питомца, она созвонилась с продавцом. Собеседник попросил предоплату в размере 2 тысяч рублей. Когда деньги были внесены, автор объявления направил покупательнице ссылку - якобы для оформления доставки, поскольку животное находилось в другом регионе. Женщина перешла по ней и ввела персональные данные, а также реквизиты банковской карты, в том числе код доступа из СМС, после чего с её счёта произошло списание в размере более 63 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет. Не оплачивайте товар или услугу до момента их фактического получения. Не открывайте подозрительные ссылки из СМС, мессенджеров и электронной почты. Никогда и никому не сообщайте реквизиты банковских карт и счетов, а также парольную информацию. Если Вас просят выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите общение.

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