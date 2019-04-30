Петрозаводчан в Праздник Весны и Труда ждет потепление

О погоде на 1 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный умеренный.

Ночная температура составит +2, +4 градуса, днем потеплеет до +13, +15.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Утром и днем по северным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный. Днем на севере – восточный, северо-восточный умеренный.

Ночью ожидается похолодание до 0, +5 градусов, местами до -3. Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов, на севере – +2, +7.