Петрозаводчанам грозит до 5 лет колонии за кражу сыра

Представитель магазина заявил в полицию о краже, сообщили в МВД Карелии.
При просмотре записей камер видеонаблюдения выяснилось, что двое мужчин убрали сыр в рюкзак и покинули торговую точку, не оплатив товар. Ущерб превысил одну тысячу рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых – 34-летнего и 28-летнего петрозаводчан. Они рассказали, что в тот день распивали спиртное. В какой-то момент алкоголь и деньги закончились. Похищенный сыр злоумышленники продали и купили себе выпивку.
Возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее мужчина в Петрозаводске накрыл новогодний стол ворованными продуктами.
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