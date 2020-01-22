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Петрозаводчанам грозит до 5 лет колонии за кражу сыра

Новости. Криминал
09:52, 23 Января 2020
фото: © pixabay.com
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Представитель магазина заявил в полицию о краже, сообщили в МВД Карелии.

При просмотре записей камер видеонаблюдения выяснилось, что двое мужчин убрали сыр в рюкзак и покинули торговую точку, не оплатив товар. Ущерб превысил одну тысячу рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых – 34-летнего и 28-летнего петрозаводчан. Они рассказали, что в тот день распивали спиртное. В какой-то момент алкоголь и деньги закончились. Похищенный сыр злоумышленники продали и купили себе выпивку.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее мужчина в Петрозаводске накрыл новогодний стол ворованными продуктами.

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Комментарии

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кир
2020-01-23 16:06:45
Не голодаете. Нечего вопить.
бюджет
2020-01-23 14:04:13
Маразм! За такую мелочь и столько! Тогда за 1 миллион - тело сжечь и прах развеять над местом преступления?
Leopol'd
2020-01-23 12:30:43
Из Финляндии за 300р нельзя, вот и тырят из магазина, но уже по 600. )))
Вася
2020-01-23 11:50:05
Убывает электорат Путина.
User
2020-01-23 11:17:35
Сказочные нормальный сыр тоннами трактором давят и ничего, а население за пару кило пальмового... Отнеситесь с пониманием.
новый
2020-01-23 11:00:08
За мешок картошки, кровавый режим, другие миллиардами воруют, потому что не член Единой России.
Андрей Дубенский
2020-01-23 10:57:39
Вот негодяи, стырили сыра на тыщу... По нынешним ценам это целое кило, а может, полтора. Пять лет за такое - самое малое. ФСБшным генералам за миллиарды спертые , бывает, и больше дают...
zanoza
2020-01-23 10:35:25
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке :)
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