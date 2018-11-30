Петрозаводчанам предлагают подарить подарки одиноким старикам

В первый день зимы в Петрозаводске стартует акция "Обыкновенное чудо".

В Центре "Истоки" социальные услуги получают более 500 граждан, многие из них одиноки. Новогодний подарок для пожилых людей может сделать любой желающий.

Акцию "Обыкновенное чудо" объявляют Петрозаводская общественная организация социальной помощи "Берегиня" при участии центра "Истоки".

Новый год принято встречать в семейном кругу, общаясь с родными и близкими людьми, обмениваться подарками. Но, к сожалению, некоторые люди остаются одинокими в этот волшебный праздник. Чтобы подарить им частицу тепла, новогоднее настроение и стать участником акции, достаточно положить в праздничный пакет открытку или письмо с добрыми пожеланиями и добавить что-то приятное: ночную рубашку, халат, футболку (размеры от 44 до 56), носки, тапочки (размеры от 36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства гигиены или набор для творчества.

Единственное условие - все вещи должны быть новыми. С 1 по 18 декабря подарок можно принести в будние дни с 9 до 17 часов по адресу: ул. Л.Чайкиной, 5.

Обыкновенная для вас вещь может стать настоящим новогодним чудом для одиноких пожилых людей!

Телефон для справок: 76-00-36.

Новости о ходе акции будут публиковаться в официальной группе организации "Берегиня" и на сайте центра "Истоки".