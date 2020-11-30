Петрозаводчанам предлагают сделать игрушки для городских елок

Поделки, изготовленные участниками акции "Гирлянда дружбы", украсят городские елки в разных районах столицы Карелии.

В мэрии сообщили о старте городской акции "Гирлянда дружбы". Ее участникам необходимо до 21 декабря сделать красивую и оригинальную елочную игрушку в виде шара с креплением. На изделии можно написать доброе новогоднее пожелание. Диаметр шара – от 30 см до 1 м. Игрушка может быть выполнена в любой технике.

Авторы пяти лучших работ получат призы от управления благоустройства и экологии Комитета ЖКХ администрации города. Командам "ЭкоКубка" участие в акции принесет в копилку 50 баллов, за победу экоактивисты получат 100 баллов.

Елочные игрушки принимаются на вахте в здании мэрии (проспект Ленина, д. 2). К поделке необходимо приложить информацию об авторе: фамилию и имя, а также контактный телефон.

Ранее сообщалось, что традиционная благотворительная акция "ЭкоЁлка" в Петрозаводске пройдет в новом формате.