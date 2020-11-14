Традиционная благотворительная акция "ЭкоЁлка" в Петрозаводске пройдет в новом формате

Вместо благотворительного аукциона поделок из вторсырья администрация столицы Карелии подготовила новый конкурс - "ЭкоЁлка поздравляет горожан".

Как сообщили в мэрии, в связи с усилением противоэпидемиологических мер ежегодная предновогодняя акция состоится в новом формате. Горожан приглашают принять участие в конкурсе рисунков, по итогам которого будут вручены дипломы и подарки. Работы победителей будут отданы в типографию и размещены в городском общественном транспорте в виде новогодних поздравительных плакатов..

Принять участие можно в нескольких категориях: "Символ года поздравляет горожан", "Семейные встречи у новогодней Ёлки", "Ёлка с пожеланиями", "Хоровод национальностей у Ёлки".

Работы участников в возрасте 3-16 лет принимаются с 16 ноября по 10 декабря включительно. Они могут быть выполнены на формате А4 в любой технологии.

Конкурсные работы нужно оставить в здании администрации города (проспект Ленина, 2) на посту охраны на 1 этаже с пометкой "в 608 кабинет". На обратной стороне листа обязательно должно быть указано ФИО, учебное заведение, контрактный номер телефона с указание имени и отчества.