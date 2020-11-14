Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчане интересуются, когда "сотворенное убожество" в Пятом поселке приведут в порядок (ФОТО) 6
14.11.2020 16:09
Семь человек пострадали и один погиб в страшной аварии на трассе в Карелии 1
Сегодня 12:06
Водитель получила травмы в ДТП в Петрозаводске (ФОТО) 2
Сегодня 08:36
Эксперты узнали, какие продукты россияне меньше ели на удаленке 2
14.11.2020 21:40
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
14.11.2020 17:02
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:15

Традиционная благотворительная акция "ЭкоЁлка" в Петрозаводске пройдет в новом формате

Новости. Общество
14:10, 15 Ноября 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Вместо благотворительного аукциона поделок из вторсырья администрация столицы Карелии подготовила новый конкурс - "ЭкоЁлка поздравляет горожан".

Как сообщили в мэрии, в связи с усилением противоэпидемиологических мер ежегодная предновогодняя акция состоится в новом формате. Горожан приглашают принять участие в конкурсе рисунков, по итогам которого будут вручены дипломы и подарки. Работы победителей будут отданы в типографию и размещены в городском общественном транспорте в виде новогодних поздравительных плакатов..

Принять участие можно в нескольких категориях: "Символ года поздравляет горожан", "Семейные встречи у новогодней Ёлки", "Ёлка с пожеланиями", "Хоровод национальностей у Ёлки".

Работы участников в возрасте 3-16 лет принимаются с 16 ноября по 10 декабря включительно. Они могут быть выполнены на формате А4 в любой технологии.

Конкурсные работы нужно оставить в здании администрации города (проспект Ленина, 2) на посту охраны на 1 этаже с пометкой "в 608 кабинет". На обратной стороне листа обязательно должно быть указано ФИО, учебное заведение, контрактный номер телефона с указание имени и отчества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»