Петрозаводчанам предложили выбрать парки и скверы для благоустройства

Администрация Петрозаводска составила перечень парков, скверов и других общественных территорий, который будет вынесен на голосование жителей города, – они решат, куда лучше потратить бюджетные деньги.

Список содержится в постановлении "О проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий Петрозаводского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году".

В перечне насчитывается 39 общественных территории.

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