Петрозаводчане массово отказываются от бумажных квитанций

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Чтобы поддержать цифровые технологии в экономике и сократить количество используемой бумаги, "РКС – Петрозаводск" еще в 2017 году предложили своим абонентам перейти на электронные квитанции.
На сегодняшний день, таких потребителей уже более 2000 человек, и их количество постоянно растет.
Чем удобна электронная квитанция?
- Бумага легко деформируется, теряется, захламляет пространство. Цифровая квитанция хранится в электронной почте в удобном PDF формате.
- Счет на оплату приходит в ваш электронный ящик, информацию можно увидеть даже в отъезде.
- Вы спасаете деревья и улучшаете экологию планеты.
Для оформления договора на получение электронной квитанции вам даже не придется выходить из дома! Зайдите на сайт "Энергокомфорт. Карелия" www.energokomfort-karelia.ru, заполняйте бланк заявления и направьте его с помощью формы "Обратная связь". Также заполненный документ можно направить на electra@ek.karelia.ru. Современное общество заботится о природе, и выбирает цифровое будущее!
Все главное - здесь: #stolicaonego
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