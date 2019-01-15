Петрозаводчане массово отказываются от бумажных квитанций

Чтобы поддержать цифровые технологии в экономике и сократить количество используемой бумаги, "РКС – Петрозаводск" еще в 2017 году предложили своим абонентам перейти на электронные квитанции.

На сегодняшний день, таких потребителей уже более 2000 человек, и их количество постоянно растет.

Чем удобна электронная квитанция?

Бумага легко деформируется, теряется, захламляет пространство. Цифровая квитанция хранится в электронной почте в удобном PDF формате. Счет на оплату приходит в ваш электронный ящик, информацию можно увидеть даже в отъезде. Вы спасаете деревья и улучшаете экологию планеты.

Для оформления договора на получение электронной квитанции вам даже не придется выходить из дома! Зайдите на сайт "Энергокомфорт. Карелия" www.energokomfort-karelia.ru, заполняйте бланк заявления и направьте его с помощью формы "Обратная связь". Также заполненный документ можно направить на electra@ek.karelia.ru. Современное общество заботится о природе, и выбирает цифровое будущее!