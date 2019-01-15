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Новости. Общество
09:44, 15 Января 2019
фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

Петрозаводчане массово отказываются от бумажных квитанций

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Чтобы поддержать цифровые технологии в экономике и сократить количество используемой бумаги, "РКС – Петрозаводск" еще в 2017 году предложили своим абонентам перейти на электронные квитанции.

На сегодняшний день, таких потребителей уже более 2000 человек, и их количество постоянно растет.

Чем удобна электронная квитанция?

  1. Бумага легко деформируется, теряется, захламляет пространство. Цифровая квитанция хранится в электронной почте в удобном PDF формате.
  2. Счет на оплату приходит в ваш электронный ящик, информацию можно увидеть даже в отъезде.
  3. Вы спасаете деревья и улучшаете экологию планеты.

Для оформления договора на получение электронной квитанции вам даже не придется выходить из дома! Зайдите на сайт  "Энергокомфорт. Карелия" www.energokomfort-karelia.ru, заполняйте бланк заявления и направьте его с помощью формы "Обратная связь". Также заполненный документ можно направить на  electra@ek.karelia.ru. Современное общество заботится о природе, и выбирает цифровое будущее!

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2019-01-15 11:10:40
не надо ля-ля! Я лично не откажусь, так как все эти расходы включены в тариф, а значит от отказа от квитанции на бумаге опять наварятся коммунальщики. Вот когда тариф за счет этого снизят, тогда и откажусь.
Andrey+
2019-01-15 11:07:48
Ничёсе счет!!! Оне там что ли алюминий отливают???? )
Гость
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