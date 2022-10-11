Петрозаводчане назвали самые благородные профессии

Жители Петрозаводска рассказали, какие профессии они считают самыми благородными в 2022 году.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди экономически активных жителей Петрозаводска, чтобы выяснить, какие профессии они считают самыми благородными и самоотверженными в настоящее время.

Четверть, или 25% опрошенных самой благородной назвала профессию врача. На втором месте оказались учителя — 10%. Профессию военнослужащих назвали благородной 8% опрошенных.

Кроме того, в топ самоотверженных и благородных профессий у петрозаводчан попали рабочие и спасатели — по 5%, пожарные и дворники — по 4%, инженеры и волонтеры — по 2%. Кроме того, благородным жители Петрозаводска называли труд водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

В каждой профессии есть нравственные и благородные люди — так считают 6% опрошенных. Напротив, 9% респондентов полагают, что в настоящее время не существует благородных профессий.

Также разделились мнения по этому вопросу среди мужчин и женщин. Мужчины чаще называют благородным труд рабочих, пожарных и ИТР, а женщины — врачей и учителей.