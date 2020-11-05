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Петрозаводчане негодуют и требуют ответить: когда уже закончится ремонт разрытой дороги у школы на Ключевой

Новости. От читателей
13:40, 06 Ноября 2020
фото: © ЯндексКарты
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Подрядчик летом разрыл дорогу у школы №33 на Ключевой и до сих пор не может доделать ремонт. Петрозаводчане устали от этого бардака.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин с просьбой помочь узнать, когда подрядчик завершит ремонт на улице Ключевой.

"Когда закончится ремонт автомобильной дороги по адресу: г.Петрозаводск, ул. Ключевая, начатый в связи с установкой светофора для пешеходов у школы №33 и переноса автобусных остановок, - написал горожанин. - Ремонт продолжался почти все лето, проезжая по этой улице создавалось впечатление, что ремонт делают 2-3 человека с тачкой и лопатами, что странно для такого объема работ. Несмотря на столь продолжительный срок выполнения работ, они так и не были доведены до конца".

Петрозаодчанин также рассказал, что "карманы автобусных остановок не заасфальтированы, сейчас из-за перепада высот между асфальтовым покрытием и углублением со щебенкой в этих карманах, автобусы не могут подъехать к остановкам и высаживают и забирают пассажиров где придется но только не на остановках, при этом полностью перекрывая полосу движения для другого транспорта. Также не заделаны канавы по краям проезжей части, образовавшиеся при замене бордюрного камня и имеющие опасную глубину и ширину как для автомобилей, так и для пешеходов. На данный момент никаких работ на этом участке не выполняется".

Горожане интересуются: когда будут устранены указанные выше недостатки?

Редакция по поводу данной ситуации обратилась за комментарием в администрацию, где сообщили, что "подрядчику осталось только заасфальтировать все. Сроки подрядчик постоянно сдвигает. За каждый просроченный день по контракту ему будут начислены пени после завершения всех работ, которые должны были сдать еще в середине августа".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-11-06 13:57:20
Неужели не понятно, что мороза и снега ждут. Кто через год это г....но чинить будет, за деньги налогоплательщиков?!
nae
2020-11-06 13:53:31
А чего это мыздесьвласть не реагирует? За кусток, под мосток и молчок?
протестанутый
2020-11-06 14:12:54
nae, завтра протестанем. Тряханем плакатиками у молекулы. Свободу дмитриеву.
Вася
2020-11-06 13:43:16
Спецполки полиции захотели создать в Москве
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