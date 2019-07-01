Петрозаводчане опробовали безналичный расчет в троллейбусах

С сегодняшнего дня вся техника ПМУП "Городской транспорт" оснащена специальными терминалами, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В петрозаводских троллейбусах появилась возможность оплатить проезд по безналичному расчёту. Для этого закуплено более 60 терминалов.

"Мы давно прорабатывали возможность оснащения троллейбусов терминалами безналичной оплаты. Мы заранее подготовились: в партнёрстве со «Сбербанком» установили терминалы, настроили терминалы на передачу данных, обучили персонал. Несколько дней мы работали в тестовом режиме", – пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрей Бекелев.

Для удобства жителей карельской столицы купить билет можно любыми банковскими картами с технологией бесконтактной оплаты, а также поддерживающими её современными девайсами.



Помимо этого, сохранится возможность расчёта наличными. Вместо билета, пассажиры теперь будут получать чек оплаты. Согласно статистике первых дней, порядка 8% от общего числа пассажиров уже воспользовались новой услугой. Отметим, что стоимость проезда при этом не повысится.