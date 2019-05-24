Петрозаводчане смогут вернуть книги без учета пени

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С горожан не будут взиматься пени за задержку книг, взятых ранее, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Петрозаводчанам предлагают погасить долги перед книгохранилищами 26, 27 и 28 мая.
В этот период с горожан не будут взиматься пени за задержку книг, взятых ранее.
Акция приурочена к Общероссийскому Дню библиотек, который отмечается 27 мая. В этот день в 1795 году была основана первая государственная общедоступная Императорская публичная (ныне - Российская национальная) библиотека.
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