Петрозаводчане спасают бездомных животных, сдавая вторсырье

Средства, получаемые от сдачи вторсырья, передаются на благотворительные цели и используются на развитие инфраструктуры для безопасной утилизации ТКО, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 151 тонну макулатуры, 6,8 тонны стеклотары, 5 тонн полиэтиленовых бутылок, 640 кг флаконов от бытовой химии, 400 кг пластиковых крышечек, 200 кг алюминия и 40 м2 упаковочного пенопласта собрали для безопасной переработки жители карельской столицы с начала года.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, вторсырье в переработку горожане сдают не только в специализированные контейнеры для раздельного сбора мусора, но и во время природоохранных мероприятий, организуемых администрацией Петрозаводска вместе с различными организациями.

"В содружестве с ООО "ЮВИ ПТЗ", ООО "Калипсо", компанией "Эколинт", ПМУП "Автоспецтранс", образовательными учреждениями и другими предприятиями регулярно проводятся акции в рамках природоохранных проектов "Бумажный бум", "СборМобиль", "Макулатурная культура", - отметила Анна Дудырина.

Средства, получаемые от сдачи вторсырья, передаются на благотворительные цели, в частности, для поддержки приюта для безнадзорных животных, а также направляются на расширение инфраструктуры для безопасной утилизации ТКО.

Напомним, очередной рейс "Сбормобиля" состоится в это воскресенье, 19 мая.