Петрозаводчане заплатили за коммунальные услуги на 15% меньше

В марте петрозаводчане заплатили АО "ПКС-Водоканал" за услуги водоснабжения и водоотведения на 15% меньше средней собираемости, а это миллионы рублей.

Большинство из тех, кто не оплатил коммунальные услуги за март, наверняка ориентировались на решение Минстроя России приостановить начисление пеней до конца года. Но те, кто не оплачивает услуги вовремя, должны понимать, что долг будет расти, и в конце года накопится немалая сумма, которую все равно придется оплатить, более того, начисление пеней в принципе не отменено: возможно, с 1 января 2021 года пени за просроченные платежи в 2020 году потребителям все-таки будут начислены. Сейчас за АО "ПКС-Водоканал" остается право взыскания долгов через суд.

"РКС-Петрозаводск" напоминает, что от того, насколько ответственно потребители относятся к оплате коммунальных услуг, напрямую зависит комфорт жизни петрозаводчан. На модернизацию сетей, устранение повреждений, очистку воды Онежского озера и стоков необходимы ресурсы, в том числе и денежные. Все мы хотим комфортно жить, при этом не ухудшая экологию в месте, которое мы считаем своим домом. Очистка сточных вод, попадающих в Онежское озеро – один из способов сохранить Онего чистым.

Озеро – дом для многих живых существ. Карелия славится рыбным промыслом, и качественная очистка сточных вод помогает сохранить и защитить многие виды рыбы от исчезновения. Сейчас канализационные очистные сооружения "РКС-Петрозаводск" очищают воду до такого состояния, что она оказывается чище той, что приходит на водозабор города. Но на все это нужны средства, для очищения воды требуются реагенты, электричество, человеческий труд, техника – нельзя про это забывать и лишать ресурсоснабжающие организации средств для качественной работы предприятий. Никто не хочет оказаться в месте, каких, к сожалению, на карте России еще много: где стоки текут прямо в реки, а из кранов течет вода, которой невозможно помыть даже руки. Давайте не забывать о том, что мы ответственны за мир, в котором живем. АО "ПКС-Водоканал" убедительно просит вас оплачивать коммунальные услуги вовремя. А если у вас такой возможности по каким-то причинам нет, сообщите нам, мы всегда готовы пойти вам навстречу и заключить договор о рассрочке платежей.