Петрозаводчанин бросил кирпич в чужой автомобиль

В полицию с заявлением о повреждении имущества обратилась петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала участковому, что кто-то разбил лобовое стекло ее иномарки. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

В автомобиле находился видеорегистратор. Прибор отреагировал на удар и произвел видеозапись происходящего. Мужчина подошел к автомобилю и кинул кирпич в лобовое стекло. Полицейский установил личность подозреваемого – 59-летнего горожанина. В своем объяснении фигурант сообщил, что был разозлен и решил выплеснуть эмоции на попавшийся под руку автомобиль. Кому принадлежит транспорт, он даже не знал.

Возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.