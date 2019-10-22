Петрозаводчанин бросил кирпич в чужой автомобиль

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В полицию с заявлением о повреждении имущества обратилась петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.
Женщина рассказала участковому, что кто-то разбил лобовое стекло ее иномарки. Ущерб составил 26 тысяч рублей.
В автомобиле находился видеорегистратор. Прибор отреагировал на удар и произвел видеозапись происходящего. Мужчина подошел к автомобилю и кинул кирпич в лобовое стекло. Полицейский установил личность подозреваемого – 59-летнего горожанина. В своем объяснении фигурант сообщил, что был разозлен и решил выплеснуть эмоции на попавшийся под руку автомобиль. Кому принадлежит транспорт, он даже не знал.
Возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
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