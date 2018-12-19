Голый житель Петрозаводска устроил дебош в гостинице

Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, сообщили в Росгвардии Петрозаводска.

Тревожная сигнализация сработала на пульте Петрозаводского ОВО в полночь 17 декабря. Группа задержания была направлена в гостиницу, расположенную в микрорайоне Древлянка.

Администратор объяснила, что причиной вызова стало неадекватное буйное поведение мужчины, который ходил по коридорам в голом виде, разбил раму картины, а вернувшись в номер, разбил ещё и бачок в санузле. Гость оказался не приезжим, а жителем Петрозаводска.

21-летнего жителя Петрозаводска передали полиции.