Голый житель Петрозаводска устроил дебош в гостинице

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, сообщили в Росгвардии Петрозаводска.
Тревожная сигнализация сработала на пульте Петрозаводского ОВО в полночь 17 декабря. Группа задержания была направлена в гостиницу, расположенную в микрорайоне Древлянка.
Администратор объяснила, что причиной вызова стало неадекватное буйное поведение мужчины, который ходил по коридорам в голом виде, разбил раму картины, а вернувшись в номер, разбил ещё и бачок в санузле. Гость оказался не приезжим, а жителем Петрозаводска.
21-летнего жителя Петрозаводска передали полиции.
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