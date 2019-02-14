Петрозаводчанин из-за ссоры с родными совершил серию краж из автомобилей

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В полицию Петрозаводска обратились шесть жителей микрорайона Ключевая с заявлениями о кражах, сообщили в МВД Карелии.
Граждане рассказали, что ночью кто-то повредил их иномарки и похитил из салонов имущество: планшетный компьютер, анти-радар, видеорегистраторы, автомобильные инструменты.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 24-летнего ранее судимого горожанина. Он дал признательные показания и пояснил, что вечером поругался с родными и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножницами разбил стекла в припаркованных машинах и похитил имущество.
Мужчина сбыл похищенное, а вырученные деньги потратил.
На подозреваемого завели уголовные дела. Следствие продолжается. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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