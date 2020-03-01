Петрозаводчанин купил жене подарки на краденые деньги

В полицию обратилась 57-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина обнаружила, что кто-то воспользовался ее банковской картой. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 47-летнего подозреваемого. Он распивал спиртное в гостях. Карту похитил у одной из знакомых. По пути домой расплатился ей в нескольких магазинах. Купил домой продукты, алкоголь и подарки жене.

Возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее петрозаводчанин украл карту у доверчивого собутыльника.