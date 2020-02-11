Петрозаводчанин украл карту у доверчивого собутыльника

В полицию с заявлением о краже денег с карты обратился 41-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Петрозаводчанин заявил о хищении 16 тысяч рублей с банковского счета.
Сотрудники уголовного розыска установили 33-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что вместе с заявителем распивал спиртное. Тот доверил ему свою банковскую карту и пароль для покупки алкоголя и закуски.
Злоумышленник решил воспользоваться картой по-своему и украл деньги.
Возбуждено уголовное дело.
Другого петрозаводчанина арестовали за кражу 15 тысяч рублей с чужой карты.
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