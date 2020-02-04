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Ранее судимого петрозаводчанина арестовали за кражу денег с чужой карты

Новости. Криминал
16:25, 04 Февраля 2020
фото: коллаж © Андрей Настасенко/ © pixabay
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Горожанин украл с чужой банковской карты 15 тысяч рублей.

Во вторник, 4 февраля, судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых вынес решение на два месяца арестовать 25-летнего жителя карельской столицы.

Во время судебного заседания сообщили, что в конце августа петрозаводчанин попросил у малознакомого мужчины телефон, чтобы позвонить. И через услугу мобильного банка с помощью смс перевел на свой счет 15 тысяч рублей.

Ранее мужчина уже был дважды судим за грабежи. Освободившись 8 мая 2019 года из мест лишения свободы, горожанин снова пошел на преступление. С учетом этих обстоятельств он вновь может получить реальный срок.

Ранее мошенники украли у пенсионерки из Петрозаводска полмиллиона рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-04 16:50:37
Бывших уголовников не бывает. Так называемый историк Дмитриев был ранее неоднократно судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение огнестрельного оружия. В настоящее время изолирован от общества по обвинению в педофилии.
кир
2020-02-04 17:14:25
Новый, так точно. Если внимательно посмотреть на бывшую семью фотографа, то можно открыть то, что либерастам явно не понравится.
Гость
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