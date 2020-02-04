Ранее судимого петрозаводчанина арестовали за кражу денег с чужой карты

Горожанин украл с чужой банковской карты 15 тысяч рублей.

Во вторник, 4 февраля, судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых вынес решение на два месяца арестовать 25-летнего жителя карельской столицы.



Во время судебного заседания сообщили, что в конце августа петрозаводчанин попросил у малознакомого мужчины телефон, чтобы позвонить. И через услугу мобильного банка с помощью смс перевел на свой счет 15 тысяч рублей.



Ранее мужчина уже был дважды судим за грабежи. Освободившись 8 мая 2019 года из мест лишения свободы, горожанин снова пошел на преступление. С учетом этих обстоятельств он вновь может получить реальный срок.

Ранее мошенники украли у пенсионерки из Петрозаводска полмиллиона рублей.