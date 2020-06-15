Петрозаводчанин лишился 13 тысяч евро после случайного знакомства

В полицию с заявлением о краже обратился 53-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

У мужчины украли 13 тысяч евро (более 1 млн рублей).

Оперативники выяснили, что краже предшествовало случайное знакомство. После непродолжительной беседы, мужчины решили выпить. Застолье закончилось банально: владелец жилья заснул. Гость вытащил из-под матраса деньги и сбежал.

40-летний житель Петрозаводска пояснил, что успел потратить 300 евро, но на какие именно цели, вспомнить не смог.

Остальные деньги изъяты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее служебная собака поймала петрозаводчанина, который пытался совершить преступление.