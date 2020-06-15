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Петрозаводчанин лишился 13 тысяч евро после случайного знакомства

Новости. Криминал
11:25, 15 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлением о краже обратился 53-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

У мужчины украли 13 тысяч евро (более 1 млн рублей).

Оперативники выяснили, что краже предшествовало случайное знакомство. После непродолжительной беседы, мужчины решили выпить. Застолье закончилось банально: владелец жилья заснул. Гость вытащил из-под матраса деньги и сбежал.

40-летний житель Петрозаводска пояснил, что успел потратить 300 евро, но на какие именно цели, вспомнить не смог.

Остальные деньги изъяты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее служебная собака поймала петрозаводчанина, который пытался совершить преступление.

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Комментарии

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grisha
2020-06-15 13:44:11
Пить вредно. Это повышает финансовые риски и плохо сказывается на здоровье, в том числе психическом.
Ткачев
2020-06-15 14:02:48
grisha, Нет, бухать надо уметь. Деньги - вздор, главное, что по пьяни ты можешь обнять классового врага.
кир
2020-06-15 14:42:37
Ткачев, :)
кир
2020-06-15 11:34:01
Не приходя в сознание совершают преступления. Наши люди, доморощенные.
Гость
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