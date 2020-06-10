Служебная собака поймала петрозаводчанина, который пытался совершить преступление

В полицию поступило заявление от 56-летнего горожанина, сообщили в МВД Карелии.

По его словам, с принадлежащей ему грузовой машины, которая была припаркована вблизи лесного массива, неизвестный пытался похитить две аккумуляторные батареи. Злоумышленника пытался задержать свидетель, но тот вырвался и скрылся в лесу.



На место прибыл кинолог Александр Шудель и служебная собака Вальда. Обследовав место, у которого находился подозреваемый, кинолог указал собаке след. Злоумышленника нашли.



© МВД Карелии

Ранее судимый 34-летний петрозаводчанин, пояснил, что хотел похитить аккумуляторы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое подростков в Петрозаводске попались на краже аккумуляторов.