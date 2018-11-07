Петрозаводчанин лишился почти ста тысяч рублей во время пьяной посиделки

В полицию обратился житель Петрозаводска с заявлением о краже денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что в конце октября у себя в квартире распивал спиртное в компании малознакомых людей. Когда алкоголь закончился, хозяин дал одному из гостей банковскую карту, сообщил пин-код и попросил сходить в магазин за добавкой.

Гость обратно так и не вернулся, а петрозаводчанину пришло смс-уведомление о снятии с карты денежных средств. Правоохранителям доверчивый гражданин не смог назвать даже имя того самого знакомого.

Сотрудники полиции установили 43-летнего подозреваемого. По версии следствия, он похитил с чужой карты 95 тысяч рублей и потратил их на спиртное и закуски.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый может попасть в колонию на срок до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.