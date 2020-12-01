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Петрозаводчанин не смог пройти мимо забытых в банкомате денег

Новости. Криминал
17:20, 02 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Дмитрий Рогулин
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Молодой человек воспользовался забывчивостью клиента банка, оставившего деньги карту в банкомате, сообщили в МВД Карелии.

Жителю Петрозаводска потребовалась помощь полиции после банковской операции. 32-летний мужчина снимал деньги в банкомате, отвлекся и забыл запрошенную сумму в купюроприемнике. Когда он понял, что оставил деньги и карту, вернулся на место, но 6300 рублей уже не нашел.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался25-летний петрозаводчанин. Установлено, что он увидел забытые купюры, похитил их и быстро покинул помещение. После чего потратил деньги на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии экспедитор одной из компаний исчез с деньгами после очередного рейса.

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