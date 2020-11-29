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В Карелии экспедитор одной из компаний исчез с деньгами после очередного рейса

Новости. Криминал
16:45, 30 Ноября 2020
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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В Костомукше экспедитор организации, занимающейся оптовой торговлей, пытался сбежать с выручкой в другой регион, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, 41-летний подозреваемый был принят на должность экспедитора в одну из частных организаций, занимающихся оптовой торговлей. Вместе с водителем он доставлял товары с базы в районы республики. Во время очередного рейса мужчина получил выручку от нескольких предпринимателей в размере 66 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские выяснили, что подозреваемый находится в Сегеже и собирается выехать в другой регион. Он был задержан, дал признательные показания и пообещал возместить материальный ущерб.

В настоящее время в отношении экспедитора возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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