Петрозаводчанин не устоял перед соблазном украсть сумку с кошельком из открытого автомобиля

Житель Петрозаводска воспользовался забывчивостью водителя, который оставил машину незапертой.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился горожанин, который рассказал, что в разгар дня в его отечественный автомобиль, припаркованный на одной из улиц микрорайона Кукковка, проник неизвестный. Из салона пропала сумка, в которой находились документы, беспроводные наушники и кошелек с банковскими картами. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей. Кроме того, неизвестный расплатился в магазинах украденной картой. Забывчивый водитель лишился более 4 тысяч рублей.

Полицейские в течение суток установили подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Петрозаводска, ранее преступавший закон. Тот смог проникнуть в автомобиль потому, что двери не были заперты.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела.

Ранее пенсионер из Карелии потерял более 150 тысяч рублей, решив продать колесные диски.