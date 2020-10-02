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Пенсионер из Карелии потерял более 150 тысяч рублей, решив продать колесные диски

Новости. Криминал
12:22, 03 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Интернет-мошенники обманули жителей Медвежьегорского района и Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, 50-летний житель Медвежьегорского района нашел интернет-магазин, который предлагал различные товары по ценам на 20-40% ниже рыночных. Примечательно, что никаких реквизитов о том, кому он принадлежит, не было, зато отзывы содержались только положительные. 

Решив приобрести через интернет-магазин морозильные камеры, житель Карелии перевел более 31 000 рублей и стал ждать. Но далее ничего не произошло – товар не был доставлен в срок, а связь с сайтом оказалась потеряна.

Другой житель Медвежьегорска, 30-летний любитель профессиональной аудиотехники, нашел на популярной виртуальной доске объявление о продаже музыкальной колонки. Безоговорочно поверив продавцу, он до получения товара перевел ему более 32 000 рублей. Автор объявления исчез. Попытки обратиться в банк и заблокировать перевод результата не дали.

Впрочем, как сообщили в карельской полиции, от интернет-мошенников страдают не только покупатели, но и продавцы. Так, 68-летний житель Кондопоги, разместив на той же виртуальной доске объявление о продаже колесных дисков, не ожидал подвоха. И, когда ему позвонил покупатель с номера, зарегистрированного в Московской области, не заподозрил неладное. А звонивший под предлогом покупки дисков узнал данные банковской карты пенсионера, якобы эти сведения были нужны для перевода оплаты. В итоге продавца из Карелии лишили более 158 000 рублей.

По фактам обращений обманутых жителей Карелии проводятся проверки.

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Комментарии

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кир
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