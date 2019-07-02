Петрозаводчанин обокрал фермера после рассказов знакомых

Мужчина приехал на участок и вскрыл хозпостройки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился фермер. Когда он вернулся на свой участок, то обнаружил, что из хозяйственных построек похищено его имущество.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 19-летнего петрозаводчанина. Он рассказал полицейским, что его знакомые какое-то время подрабатывали на ферме. С их слов, молодой человек понял, что у хозяина дела идут хорошо.



Он приехал на чужой участок. В это время там никого не оказалось и житель карельской столицы, поочередно вскрывая постройки, похитил кусторез, набор инструментов, удлинитель, зарядное устройство для аккумуляторной батареи, электросчетчик, три мотка провода, старую одежду и радио-часы. Часть похищенного подозреваемый сбыл и выручил около 8 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.