Петрозаводчанин обокрал строительную фирму

В полицию Петрозаводска обратился 49-летний владелец строительной фирмы с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с охраняемой территории одного из объектов похищены металлические конструкции стоимостью 30 тысяч рублей. Ночью сторож услышал звук отъезжающего автомобиля, пошел проверить территорию и обнаружил пропажу имущества.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 39-летнего горожанина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных краж.

По версии следствия, он проник на объект через прореху в ограждении, после чего в несколько приемов загрузил металл в личный автомобиль. Впоследствии подозреваемый сдал похищенное в пункт приема металла, а вырученные средства потратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

