Петрозаводчанин обзавелся новым телефоном в обмен на краденый мотор

В полицию Прионежского района заявили о хищении лодочного мотора, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 19-летнего петрозаводчанина. Он рассказал, что подрабатывал в Прионежском районе и присмотрел на одном из участков лодочный мотор.



Мужчина заметил, что хозяев на территории нет. Проникнув в постройку, он похитил приглянувшееся имущество. Злоумышленник продал мотор за тысячу рублей и телефон.

Возбуждено уголовное дело.