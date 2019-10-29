Петрозаводчанин обзавелся новым телефоном в обмен на краденый мотор

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В полицию Прионежского района заявили о хищении лодочного мотора, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 19-летнего петрозаводчанина. Он рассказал, что подрабатывал в Прионежском районе и присмотрел на одном из участков лодочный мотор.
Мужчина заметил, что хозяев на территории нет. Проникнув в постройку, он похитил приглянувшееся имущество. Злоумышленник продал мотор за тысячу рублей и телефон.
Возбуждено уголовное дело.
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