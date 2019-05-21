Петрозаводчанин остался в День Победы без музыки и колеса

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Так, 9 мая в дежурную часть отдела полиции по Петрозаводску обратился 20-летний житель микрорайона Ключевая. Он сообщил, что из багажника его отечественного автомобиля похищены запчасти, акустическая система и колесо. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. Машина была оборудована сигнализацией, но она оказалась неисправна.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 18-летнего петрозаводчанина. Он не впервые попадает в поле зрение правоохранителей за аналогичные кражи.

По версии следствия, в ту ночь молодой человек вскрыл багажник чужого транспортного средства и похитил имущество, часть из которого впоследствии сбыл.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.