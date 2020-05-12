890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
Новое
Сегодня 09:47
В Карелии будут судить экскаваторщика, обвиняемого в смерти 18-летнего студента 1
12.05.2020 11:44
Артур Парфенчиков проведет "прямую линию" по вопросам соцподдержки 1
12.05.2020 17:53
В Карелии ужесточат проверки магазинов во время "масочного" режима 5
12.05.2020 19:31

Петрозаводчанин оставил работников салона красоты без "чашечки кофе"

Новости. Криминал
09:45, 13 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В полицию поступило заявление от представителей одного из салонов красоты, сообщили в МВД Карелии.

В нерабочее время неизвестный взломал дверь и проник в подсобное помещение салона. Злоумышленник  украл оттуда кофеварку. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 25-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина, прогуливаясь по коридору торгового центра, наудачу попробовал открыть несколько дверей и одна из них "поддалась". Внутри мужчина обнаружил кофеварку и похитил ее. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мурманчанин вынес из чужого дома в Петрозаводске рыбацкий костюм и мешок меди.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-13 10:09:40
Не иначе хипстер какой-нибудь пришел бороденку подровнять и ногти накрасить, а там закрыто. Огорчился.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Аналитика

12.05.2020 14:55
Капитал
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
Минприроды России утвердило для республики "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом.
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 18
06.05.2020 15:52
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 7
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»