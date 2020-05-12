Петрозаводчанин оставил работников салона красоты без "чашечки кофе"

В полицию поступило заявление от представителей одного из салонов красоты, сообщили в МВД Карелии.

В нерабочее время неизвестный взломал дверь и проник в подсобное помещение салона. Злоумышленник украл оттуда кофеварку. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 25-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина, прогуливаясь по коридору торгового центра, наудачу попробовал открыть несколько дверей и одна из них "поддалась". Внутри мужчина обнаружил кофеварку и похитил ее.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мурманчанин вынес из чужого дома в Петрозаводске рыбацкий костюм и мешок меди.