Петрозаводчанин побрился налысо и отправился в путешествие во Владивосток

Создатель глемпинга в Карелии Святослав Лезин рассказал, как стал путешественником.

Руководитель отдела продаж в крупной компании Петрозаводска Святослав Лезин в 2021 году решил кардинально изменить свою жизнь, он оставил работу и, как герой Жюль Верна, отправился в путешествие. Правда, не в кругосветное и по России. По маршруту Петрозаводск – Крым – Владивосток и обратно. Чтобы не свернуть с намеченного пути, Святослав побрился налысо.

«Надо же было как-то поддерживать гигиену в течение 60 дней пути. Упаковка влажных салфеток – и голова чистая», – пояснил петрозаводчанин.

По словам Святослава тогда его жизнь стала другой. Он 10 часов проводил за рулём, 7 часов занимала пешая прогулка, 1 час уходил на еду, 3 часа он проводил в интернете, а 3 часа оставлял на сон.

«Ориентиры сместились, – поделился Лезин. – Пока путешествовал, задумался об организации комфортного отдыха, нежных человеческих условий для путешественников, которые приезжают в Карелию».

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