Петрозаводчанин погасил долг ради отдыха за границей

В отношении должника находились 22 исполнительных производства, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал 134 тысячи рублей по налогам и административным штрафам.

Приставы сообщили должнику о возможном запрете выезда за границу.



После чего мужчина должник помрачнел – он признался, что в ближайшее время планировал уехать отдыхать по путевке за пределы РФ.

Петрозаводчанин прямо в отделе судебных приставов оплатил всю задолженность.



Все исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Ранее алиментщик из Петрозаводска погасил крупный долг, боясь оказаться за решеткой.