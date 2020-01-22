890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бывший замначальника таможенного поста в Карелии стал фигурантом уголовного дела
Сегодня 07:25
Появилась подозреваемая в смерти женщины на пожаре в Петрозаводске
22.01.2020 19:20
Водитель, сбивший двух детей в Карелии, набросился на полицейского 1
Сегодня 07:15
Задержали мужчину, грозившего расстрелять офис в Петрозаводске из гранатомета (ВИДЕО) 4
Сегодня 06:40

Петрозаводчанин погасил долг ради отдыха за границей

Новости. Общество
09:42, 23 Января 2020
фото: © pixabay
Загрузка...

В отношении должника находились 22 исполнительных производства, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал 134 тысячи рублей по налогам и административным штрафам.

Приставы сообщили должнику о возможном запрете выезда за границу.

После чего мужчина должник помрачнел – он признался, что в ближайшее время планировал уехать отдыхать по путевке за пределы РФ.

Петрозаводчанин прямо в отделе судебных приставов оплатил всю задолженность.

Все исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Ранее алиментщик из Петрозаводска погасил крупный долг, боясь оказаться за решеткой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
16.01.2020, 09:56
Волки загрызли собак в поселке Карелии

Аналитика

Сегодня 13:33
Обществоведение
Куда пропала взятка
В Управлении следственного комитета по Карелии потерялись 165 тысяч рублей, являющихся вещественным доказательством по делу о взятке.
Преимущества баннерной рекламы
Сегодня 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 3
22.01.2020 12:10
Два детских садика на район
22.01.2020 10:45
Как "телесный терапевт" органом руководил 2
21.01.2020 16:10
Вся аналитика

Чтиво

22.01.2020 09:00
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

Крещенские купания в Петрозаводске - 2020
20.01.2020 11:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»