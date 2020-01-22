Петрозаводчанин погасил долг ради отдыха за границей

В отношении должника находились 22 исполнительных производства, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Мужчина задолжал 134 тысячи рублей по налогам и административным штрафам.
Приставы сообщили должнику о возможном запрете выезда за границу.
После чего мужчина должник помрачнел – он признался, что в ближайшее время планировал уехать отдыхать по путевке за пределы РФ.
Петрозаводчанин прямо в отделе судебных приставов оплатил всю задолженность.
Все исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
Ранее алиментщик из Петрозаводска погасил крупный долг, боясь оказаться за решеткой.
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