Петрозаводчанин похитил у пенсионеров 1,7 млн рублей

Прокуратура карельской столицы поддержала гособвинение по уголовному делу.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который был признан виновным в совершении семи эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Подсудимый в сентябре и октябре 2022 года, желая заработать, договорился с мошенниками об оказании им содействия в совершении преступлений. Члены преступной группы звонили пожилым людям на стационарные телефоны, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали заведомо ложные сведения о ДТП с участием родственников потерпевших, убеждая их загладить причиненный вред путем выплаты денег пострадавшим.

Как рассказали в источнике, когда введенные в заблуждение пенсионеры подготавливали к передаче средства, подсудимый прибывал по месту их жительства, получал деньги и переводил их на счета сообщников. Общая сумма похищенного превысила 1,7 млн рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.