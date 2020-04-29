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Петрозаводчанин попался на краже элитного алкоголя

Новости. Криминал
17:20, 29 Апреля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В полицию поступило заявление от продавцов одного из сетевых магазинов в районе Голиковки, сообщили в МВД Карелии.

Один из посетителей взял со стойки несколько бутылок дорогого алкоголя, положил их в корзину, а потом за стеллажом убрал их в свою сумку. После этого мужчина вышел из торгового зала и был остановлен работниками магазина у выхода. Ущерб составил 4,8 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что это не первая кража, совершенная подозреваемым из этого магазина. 31-летний петрозаводчанин в полиции рассказал, что специально выбирал дорогой алкоголь для перепродажи.

Возбуждено уголовное.

Ранее глава Карелии продлил время продажи алкоголя до 19.00.

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Комментарии

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новый
2020-04-29 17:30:26
Ибо не по чину.
Саныч
2020-04-29 18:16:20
новый, молодец, раскаялся!
Гость
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