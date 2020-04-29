Петрозаводчанин попался на краже элитного алкоголя

В полицию поступило заявление от продавцов одного из сетевых магазинов в районе Голиковки, сообщили в МВД Карелии.

Один из посетителей взял со стойки несколько бутылок дорогого алкоголя, положил их в корзину, а потом за стеллажом убрал их в свою сумку. После этого мужчина вышел из торгового зала и был остановлен работниками магазина у выхода. Ущерб составил 4,8 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что это не первая кража, совершенная подозреваемым из этого магазина. 31-летний петрозаводчанин в полиции рассказал, что специально выбирал дорогой алкоголь для перепродажи.

Возбуждено уголовное.

Ранее глава Карелии продлил время продажи алкоголя до 19.00.