Петрозаводчанин попался на краже коньяка за 16 тысяч рублей

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Накануне 8 Марта посетитель гипермаркета попался на серьезной краже, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Днем 7 марта группа задержания была направлена в магазин в Петрозаводске. Выяснилось, что в торговом зале 44-летний гражданин подготовил товар к выносу: снял антикражные устройства с элитного коньяка стоимостью более 16 тысяч рублей и спрятал фольгу для запекания.
Сумма ущерба в несколько раз превышает достаточную для возбуждения уголовного дела. Кроме того, задержанный находился в розыске по подозрению в совершении аналогичного правонарушения.
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