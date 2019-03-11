Петрозаводчанин попался на краже коньяка за 16 тысяч рублей

Накануне 8 Марта посетитель гипермаркета попался на серьезной краже, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Днем 7 марта группа задержания была направлена в магазин в Петрозаводске. Выяснилось, что в торговом зале 44-летний гражданин подготовил товар к выносу: снял антикражные устройства с элитного коньяка стоимостью более 16 тысяч рублей и спрятал фольгу для запекания.

Сумма ущерба в несколько раз превышает достаточную для возбуждения уголовного дела. Кроме того, задержанный находился в розыске по подозрению в совершении аналогичного правонарушения.