Петрозаводчанин попался на краже кошелька из магазина

Полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина Петрозаводска, сообщает МВД Карелии.

Продавец магазина одного из торгово-развлекательных центров сообщила в полицию, что из ее сумки, которая находилась в подсобном помещении, украден кошелек с банковскими картами. Позже с одной из них были сняты 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что когда женщина отвлеклась, в подсобку магазина прошел мужчина. Спустя некоторое время он также незаметно ее покинул. Вскоре после этого через банкомат в другой части города с украденной карты были сняты сбережения потерпевшей.

Полицейские установили личность подозреваемого и выяснили, что 29-летний петрозаводчанин ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. После задержания он пояснил, что в кошельке среди банковских карт нашел записку с пин-кодом от одной из них, чем и воспользовался.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.158 УК РФ и находится под подпиской о невыезде.