Петрозаводчанин порезал ножом оппонента, но забыл, за что

В Петрозаводске задержан местный житель, набросившийся с ножом на приятеля, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, 7 февраля в одной из петрозаводских квартир на Ключевой в ходе совместного распития спиртных напитков между 41-летним и 35-летним мужчинами возникла ссора на бытовой почве. Подозреваемый ударил оппонента ножом. Потерпевший был госпитализирован.

Причины конфликта ни одна из сторон вспомнить не смогла.

Подозреваемый, ранее судимый за аналогичное преступление, доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ.