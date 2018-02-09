Петрозаводчанин порезал ножом оппонента, но забыл, за что

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В Петрозаводске задержан местный житель, набросившийся с ножом на приятеля, сообщает МВД Карелии.
По информации ведомства, 7 февраля в одной из петрозаводских квартир на Ключевой в ходе совместного распития спиртных напитков между 41-летним и 35-летним мужчинами возникла ссора на бытовой почве. Подозреваемый ударил оппонента ножом. Потерпевший был госпитализирован.
Причины конфликта ни одна из сторон вспомнить не смогла.
Подозреваемый, ранее судимый за аналогичное преступление, доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ.
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