Петрозаводчанин повредил автомобиль замужней женщины из-за отказа знакомиться

В полицию обратилась 37-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный повредил автомобиль горожанки. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.

Семейная пара припарковала неподалеку от магазина свой автомобиль. Когда они вышли из магазина, то увидели, что у машины их ожидает незнакомец. Тот стал проявлять настойчивость в попытках познакомиться с женщиной. Несмотря на то, что рядом находился ее муж. Когда супруги сели в машину, молодой человек встал перед авто и выломал решетку радиатора и несколько раз ударил по кузову рукой.



Полицейский разыскал подозреваемого – 28-летнего жителя Петрозаводска. Мотива своих действий он пояснить не смог, сославшись на состояние сильного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанка разгромила автомобиль из-за громкой музыки.