890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, за что задержали главу Минтранса Карелии 2
06.02.2020 17:41
Следком возбудил дело о получении взятки, в котором замешан министр Кайдалов 9
06.02.2020 18:57
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки 7
06.02.2020 17:13
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 2
06.02.2020 14:54

Петрозаводчанин повредил автомобиль замужней женщины из-за отказа знакомиться

Новости. Криминал
09:47, 07 Февраля 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Загрузка...

В полицию обратилась 37-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный повредил автомобиль горожанки. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.

Семейная пара припарковала неподалеку от магазина свой автомобиль. Когда они вышли из магазина, то увидели, что у машины их ожидает незнакомец. Тот стал проявлять настойчивость в попытках познакомиться с женщиной. Несмотря на то, что рядом находился ее муж. Когда супруги сели в машину, молодой человек встал перед авто и выломал решетку радиатора и несколько раз ударил по кузову рукой. 

Полицейский разыскал подозреваемого – 28-летнего жителя Петрозаводска. Мотива своих действий он пояснить не смог, сославшись на состояние сильного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанка разгромила автомобиль из-за громкой музыки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-07 10:35:51
Ещё один "маньяк" в подпитии. Сведена на нет в стране борьба с алкоголизмом, вот уже в 28 лет человек-алкоголик.
Сомневающийся
2020-02-07 10:20:04
"Сила,хамство,наглость" - "Серебряков сказал об идеологии в стране...добавить бы ещё дебилизм и деградацию....?!?
кир
2020-02-07 10:41:11
Сомневающийся, не люблю Серебрякова. Играл таких же деградантов. А сам, что сделал? Сам в Канаду свалил. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса

Аналитика

06.02.2020 09:06
Капитал
Не торговые войны, а торговый мир 1
Более 340 карельских компаний в 2019 году заявили о своем интересе в выходе на международный рынок благодаря мерам государственной поддержки, которые они получили в Центре поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия.
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть"
05.02.2020 22:16
Будет хуже? Или лучше? 7
05.02.2020 13:09
"Как же карелы без дров?" 8
04.02.2020 13:52
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
04.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 2
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 9
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

ТРК "ЛОТОС PLAZA" - строительство третей очереди
05.02.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»