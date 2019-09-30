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Новости. Криминал
09:23, 30 Сентября 2019
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Петрозаводчанка разгромила автомобиль из-за громкой музыки

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Женщина сообщила, что музыка не давала спать ее домочадцам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 21-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что ночью, когда он находился в машине, к нему подошла незнакомка и несколько раз ударила по капоту. Молодой человек от неожиданности растерялся, а женщина скрылась. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил личность 36-летней подозреваемой. Женщина сообщила, что из машины доносилась громкая музыка, и ее домочадцы не могли уснуть. 

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Ded
2019-09-30 09:31:05
Уголовное дело нужно возбуждать в отношении полицаев, которые НИКАК не реагируют на глухих, тупых и закомплексованных водятлов ведер, в которых установлены сабвуферы, стоимостью в половину этих ведер на колесах.
Когда такие моральные уроды не дают спать по ночам нормальным людям, нашей "правоохранительной" системе никакого нет дела. Вот и следствие этого наплевательского отношения. А рано или поздно дойдет дело и до более серьезных событий, потому как достало уже такое наплевательство со стороны "погонников".
Женщину поддерживаю и желаю ей удачи!
однозначно
2019-09-30 09:28:21
Одобряю. Сопляки только затрещины понимают.
Гость
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