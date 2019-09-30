Петрозаводчанка разгромила автомобиль из-за громкой музыки

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Женщина сообщила, что музыка не давала спать ее домочадцам, сообщили в МВД Карелии.
В полицию обратился 21-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что ночью, когда он находился в машине, к нему подошла незнакомка и несколько раз ударила по капоту. Молодой человек от неожиданности растерялся, а женщина скрылась. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции установил личность 36-летней подозреваемой. Женщина сообщила, что из машины доносилась громкая музыка, и ее домочадцы не могли уснуть.
Возбуждено уголовное дело.
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