Петрозаводчанка разгромила автомобиль из-за громкой музыки

Женщина сообщила, что музыка не давала спать ее домочадцам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 21-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что ночью, когда он находился в машине, к нему подошла незнакомка и несколько раз ударила по капоту. Молодой человек от неожиданности растерялся, а женщина скрылась. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил личность 36-летней подозреваемой. Женщина сообщила, что из машины доносилась громкая музыка, и ее домочадцы не могли уснуть.

Возбуждено уголовное дело.