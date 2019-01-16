Петрозаводчанин пропал без вести перед Новым годом

Полиция Петрозаводска ведет поиски пропавшего без вести мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Разыскивается без вести пропавший Владимир Д., 1965 года рождения.

Он 29 декабря выехал на своем светло-зеленом автомобиле Renault Logan (госномер М541АК 10) от дома по бульвару Интернационалистов в Петрозаводске и не вернулся.

На вид 55 лет, рост 180 сантиметров, подстрижен налысо, нормального телосложения.

Был одет в спортивный костюм черного цвета, пуховую жилетку синего цвета, обут в синие кроссовки.

Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-911-401-83-56, 8(8142)75-50-00 или 02 (с мобильного – 102).