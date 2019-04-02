Петрозаводчанин пропил чужую электрогитару

Молодой петрозаводчанин остался без гитары после гулянки отца с гостями, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 24-летний горожанин и сообщил, что из его квартиры похищена электрогитара стоимостью 26 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что в тот день дома находился его отец, к которому заходили приятели.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее судимого 45-летнего петрозаводчанина. По версии полицейских, находясь в гостях, он похитил гитару, а затем сбыл её на улице случайному прохожему за 3 тысячи рублей. Вырученные денежные средства гражданин потратил на спиртные напитки.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.